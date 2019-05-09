Четверг, 9 Мая 2019 года
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Мадуро уволил больше полусотни военных

Политика

В отставку отправлены офицеры и сержанты

Мадуро уволил больше полусотни военных
Иллюстрация: Cancillería del Ecuador
Венесуэльские военные

Каракас, 9 мая 2019, 01:39 — REGNUM  Массовое увольнение из рядов венесуэльских вооружённых сил проведено властями Боливарианской Республики, сообщает The Associated Press.

Соответствующий указ подписал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Уволено 55 военных, которые оказались причастны к попытке госпереворота 30 апреля 2019 г.

Среди отправленных в отставку — генерал Мануэль Фигера, ранее, до апреля 2019 года, возглавлявший Боливарианскую службу национальной разведки. Также уволены 19 офицеров (в том числе и подполковник) и 35 сержантов.

Напомним, 30 апреля в Венесуэле произошла очередная попытка переворота, в ходе которой ряд военных поддержал проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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