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Власти Молдавии наградят советских ветеранов и румынских агрессоров

Политика

Героев и оккупантов в Молдавии уравняли в 2003 году при власти коммунистов Воронина 

Кишинёв, 9 мая 2019, 01:34 — REGNUM  Власти Молдавии выделят единовременную материальную помощь по случаю 74-й годовщины окончания Второй мировой войны ветеранам Советской армии, а также тем кто воевал в румынской армии, выступавшей до 1944 года на стороне Гитлера. Как передает ИА REGNUM, всего помощь в размере около 500 евро получат 1253 человека.

В соответствии с принятым коммунистическими властями страны в 2003 году законом, ветераны Великой Отечественной войны в Бессарабии уравнены в правах с военнослужащими, принимавшими участие в войне в составе румынской армии.

Отметим также, что в апреле 2017 года парламент Молдавии утвердил поправки в законодательство, предполагающие, что 9 мая в республике одновременно с Днем Победы официально отмечается «День Европы».

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День Победы
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