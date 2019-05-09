Власти Молдавии наградят советских ветеранов и румынских агрессоров

Кишинёв, , 01:34 — REGNUM Власти Молдавии выделят единовременную материальную помощь по случаю 74-й годовщины окончания Второй мировой войны ветеранам Советской армии, а также тем кто воевал в румынской армии, выступавшей до 1944 года на стороне Гитлера. Как передает ИА REGNUM, всего помощь в размере около 500 евро получат 1253 человека.

В соответствии с принятым коммунистическими властями страны в 2003 году законом, ветераны Великой Отечественной войны в Бессарабии уравнены в правах с военнослужащими, принимавшими участие в войне в составе румынской армии.

Отметим также, что в апреле 2017 года парламент Молдавии утвердил поправки в законодательство, предполагающие, что 9 мая в республике одновременно с Днем Победы официально отмечается «День Европы».