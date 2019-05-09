Додон поздравил Путина с Днем Победы: «Уроки войны усвоены не всеми»

Кишинёв, , 01:24 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы. Как передает ИА REGNUM, в своем послании Додон отметил, что «Победа в Великой Отечественной войне — это выстраданная победа единого сплоченного народа, который перед страшной угрозой уничтожения, собрав все силы и волю в кулак, через колоссальные жертвы и страдания, выстоял, чтобы дать отпор агрессору и освободить не только свою страну, но и многие государства Европы».

Президент Молдавии выразил сожаление, что уроки Второй Мировой войны усвоены не всеми. «В наше время, когда во многих странах в угоду политической конъюнктуре история войны фальсифицируется, а события тех лет грубо искажаются, как никогда важно, чтобы правда о войне передавалась из поколения в поколение», — добавил Додон.