Затулин: Белоруссия уходит, и Казахстан за ней

Минск, , 01:17 — REGNUM Политика односторонних уступок Москвы разбаловала официальный Минск, который играет в интеграцию и демонстрирует непозволительное. Об этом в опубликованном 8 мая интервью казанскому изданию «Бизнес Online» рассказал член комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«То, что происходит в наших отношениях с Беларусью сейчас, является закономерным следствием того, что в течение десятков лет проект Союзного государства не трогается с места. Опыт показывает, что или интеграционные проекты должны развиваться по пути большего углубления, или ситуация начинает раскручиваться в обратную сторону», — сказал Затулин.

Запад пытается сделать Россию изгоем и «это, конечно, оказывает влияние и на наших ближайших союзников, которые не хотели бы попадать с нами под одну раздачу», политкорректно отметил российский парламентарий. По его мнению, «в этом состоит причина того, что люди, которые добиваются не просто улучшения отношений Беларуси и Запада, а пытаются дистанцироваться от России и хотят продемонстрировать независимость Минска от Москвы, несмотря на союзнические обязательства, сегодня вышли на первый план в окружении Александра Лукашенко». Затулин отметил, что имеет в виду прежде всего министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

«В свою очередь, те, кто придерживался другой точки зрения — глубокой интеграции, — постепенно ушли в тень. Если говорить об общественниках, журналистах, то, как мы знаем, некоторые из них пострадали за свою критику внешнеполитического курса Беларуси. Я имею в виду известное дело, в результате которого были арестованы журналисты якобы за клевету», — добавил российский парламентарий.

Напомним, что Константин Затулин был среди тех известных в России людей, которые возвысили свой голос в защиту репрессированных белорусских «пророссийских публицистов», выступавших с критикой, проводимой властями политики «белорусизации» и проявлений русофобии в Белоруссии, отстаивавших идею белорусско-российского объединения. Уголовное дело получило известность как «дело регнумовцев»: Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко лживо обвинялись в «разжигании вражды и розни между народами Белоруссии и России» и по сфабрикованному уголовному делу получили по пять лет лишения свободы после 14 месяцев пребывания в печально известном следственном изоляторе «Володарка».

Оценивая репрессии сторонников Русского мира в Белоруссии, депутат констатировал: «Если до 2007−2008 года представители российских министерств и ведомств чувствовали партнерство в отношениях с коллегами из Беларуси, в том числе в таких деликатных вопросах, как безопасность, то сейчас (при сохранении формальных отношений) наши официальные лица наталкиваются на глухоту. Партнеры готовы развивать контакты исключительно в рамках данного им поручения. Произошло вымывание из числа служивых людей в Беларуси тех, кто был настроен на развитие позитивных отношений с РФ. Те из них, которые отличились на ниве российско-белорусской интеграции, проявляли какую-то инициативу, удалены».

Репрессивное давление на сторонников общерусского единства в Белоруссии дополняется выстраиванием Лукашенко нового политического класса. То же самое наблюдается и в Казахстане.

В интервью Затулин также напомнил о политических репрессиях в Казахстане: по сфабрикованному спецслужбами уголовному «Усть-Каменогорскому делу» Виктор Казимирчук и девять его товарищей были приговорены к 10−18 годам лишения свободы. Однако не только репрессии против сторонников идеи Русского мира сближают режимы евразийских правящих долгожителей.

«У Александра Григорьевича Лукашенко как бы раздвоение сознания. С одной стороны, он понимает, что порядок, который установился в Беларуси, для Запада по большому счету неприемлем и судьба его, если он ее полностью доверит отношениям с Западом, будет ровно такой же, как у Януковича и ему подобных, которые оказались ненужными при развороте на 180 градусов, — отметил Затулин. — С другой стороны, Лукашенко за многие годы освоил тактику, в рамках которой он ведет себя как большой ребенок: капризничает и обижает маму, а затем вновь ластится к ней, потому что она его любит, он для нее родной. Такие качели в поведении стали уже традиционными, и белорусская сторона использует их для того, чтобы добиваться от России уступок в конкретных экономических вопросах».

Затулин констатировал: «При этом политическая интеграция искусственно заморожена. Договор о Союзном государстве, который был подписан в 1999 году, не выполнен в существенных частях. Нет ни конституционного акта, ни общего парламента, который должен был выбираться не по принципу формирования нынешнего Парламентского Собрания России и Беларуси, то есть не по принципу вторичной занятости».

Союзный парламент по договору 1999 года должен избираться населением наших стран напрямую, с неравным числом представителей Белоруссии и России, напомнил парламентарий. По его мнению, избранные парламентарии «ликвидировали бы монополию двух первых лиц на политическую деятельность, они бы создали, наконец, общее политическое пространство Союзного государства» по примеру Европарламента.

Однако Лукашенко не желает такого формирования общего политического поля, хотя изначально, в 90-е годы, «выступал в роли инициатора интеграции, одним из мотивов его усилий было, несомненно, стремление закрепиться во внутренней российской политике и унаследовать у [Бориса] Ельцина Союзное государство». После того, как президентом РФ стал Владимир Путин, мотивация белорусского политика сократилась.

«В 90-е годы в России были очень далеки от интеграционных процессов и поддерживали формальное переписывание документов вместо того, чтобы реально строить Союзное государство. В Москве были заняты другими делами и упустили шанс подхватить инициативы Лукашенко и реализовать наши союзные договоренности в полном объеме», — объективно заметил Затулин.

Он констатировал: «Отказ от Союзного государства был бы серьезным провалом и для нас, и для белорусов. Для Минска подобное может быть еще чревато переменой принципов хозяйствования с Москвой, и это их больше всего задевает, потому что они поддерживают уровень своей экономики благодаря особым отношениям с Россией. Руководство Беларуси, привыкшее пользоваться услугами и привилегиями, не привыкло рассчитываться за это лояльностью в существенных для РФ политических вопросах. Беларусь не поддержала нас ни в одном конфликте. Ни в случае с Абхазией и Южной Осетией, ни в случае с Украиной. Разве что по Сирии никак не высказалась».

«Сегодня же Александр Григорьевич лишь играет в интеграцию. Я это точно знаю, — уверен Заутлин. — Еще в 2012 году мы развернули работу по созданию общеславянского движения в России, Беларуси и на Украине, которое хотели назвать «Вместе. За Союз Беларуси, Украины и России». Мы искали поддержки президента Беларуси и его администрации, потому что без их по крайней мере непротивления ничего создать в Беларуси невозможно. Но Лукашенко, который с подозрением относится ко всякого рода объединительным общественным формам, «бессмертным полкам», Русскому миру и тому подобному, и Янукович, который интересовался только своим карманом, заблокировали реализацию нашей славянской идеи. Последняя попытка была предпринята в январе 2014 года, когда на Украине уже бушевал майдан: чуть ли не единственные мы отметили юбилей Переяславской рады, собравшись в Полтаве».

Тогда Затулину не удалось создать ячейки объединительного движения в Белоруссии «потому что Александр Григорьевич, несмотря на свои обещания, лично мне данные, все саботировал. Ему не нужны никакие объединительные общественные структуры, которые будут развивать тему интеграции».

«На самом верху в руководстве России это очень хорошо понимают», — отметил он.

В то же время требования белорусских партнёров нарастают: «Чувствуют ли они это или не хотят замечать, по-прежнему горлом выдирая от нас всякого рода уступки и шантажируя нас по разным поводам».

По мнению российского парламентария, России нужна безопасность и спокойствие на своих границах. Однако в союзной республике протекают негативные тенденции, что не может не беспокоить: «Да, сегодня маховик раскручивается в другую сторону, в том числе в гуманитарной сфере. В моде белорусизация. И да бог бы с ней, но она рассматривается с псевдонаучных позиций. Общие с Россией исторические события трактуются иначе. Изобретаются какие-то иные варианты происхождения белорусского народа. Великая Отечественная война, слава богу, нет, но Отечественная война 1812 года уже рассматривается как чужая для Беларуси русско-французская война».

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Приведя примеры ревизионизма в Белоруссии, Затулин отметил, что «далеко не всегда такая линия предначертана исключительно на президентском уровне, хотя иногда и сам президент вносит в это свою лепту», пояснив: «Все его филиппики против Русского мира, отказ от «Бессмертного полка»… Чем ему «Бессмертный полк» помешал? Был самый главный патриот. А теперь какие-то другие, независимые от него люди проявляют инициативу. Александру Григорьевичу очень хочется усидеть на нескольких стульях одновременно. В этом-то и вся проблема белорусского режима».

«Критическую черту Беларусь пока не перешла. Русский язык остается государственным. Но вот, например, исчезли многие вывески на русском языке, а вывесок на английском и китайском стало больше, чем на русском. Это нехороший симптом. Тем более что он не может быть проявлением вкусовых предпочтений населения. Вряд ли белорусы больше любят китайский, чем русский», — убеждён депутат.

Он также напомнил, что в начале своего бессменного президентства Лукашенко проводил совершенно другой курс, благодаря чему русский язык в Белоруссии приобрёл статус государственного. «Эти достижения 90-х годов являются стопорными якорями, тормозными башмаками на пути деградации Союзного государства. Но драйв пропал, а вслед за ним исчезает и доверие друг к другу. Деятельность таких людей, как Макей, который обивает разные пороги на Западе, вызывает серьезные опасения, — считает российский парламентарий. — Сейчас Беларусь пытается обрести выгоду в том, чтобы занять нишу Украины периода Кучмы. И направо, и налево, и на Запад, и на Восток. Она действительно получает определенный прибыток от санкционной контрабанды в Россию, что постоянно создает конфликтные ситуации».

Затулин снова провёл параллели с Казахстаном: «Лукашенко, очевидно, как и Назарбаев, находится в определенной оппозиции по отношению к дальнейшему углублению Евразийского союза, то есть требует от России, чтобы она поделилась своими доходами от нефти, но при этом не готов компенсировать это союзническим поведением во всех других вопросах, хотя слова все говорят хорошие».

В интервью зашла также речь о скандальном отзыве Михаила Бабича из Белоруссии, проработавшего всего лишь около полугода послом и спецпредставителем президента РФ. Откровенное хамство МИД Белоруссии в отношении официального представителя России и её президента «говорит о том, что метастазы зашли слишком далеко, и в Минске потеряли представление о дипломатическом такте по отношению к России».

Однако дело не только в официальном Минске: «Белорусская сторона просто не привыкла к тому, что ей отвечают. Здесь могут быть и другие причины. Может быть, мы прежде тоже были неправы, оставляя без внимания выпады в свой адрес, и приучили белорусов к такому непротивлению злу насилием. Но упрекать Бабича, который был послом всего несколько месяцев, в том, что он разрушил наши отношения, могут только те люди, которые сами настроены на разрушение и пытаются перебросить с больной головы на здоровую. Это очевидно. Что бы ни сделал за данный период Бабич, это не повод для того, чтобы вести себя так в отношении посла».

»Думаю, что в истории с увольнением Бабича гораздо бóльшую роль сыграло желание российской стороны пойти в чем-то навстречу Беларуси, чтобы как-то замять скандал, разразившийся из-за прокачки некачественной нефти в Беларусь. «Транснефть» подставила и Бабича, и Россию в целом», — сказал представитель думского комитета Госдумы по делам СНГ.

По его мнению, новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев достаточно опытен, однако «повестка в российско-белорусских отношениях будет та же, что и у Бабича».