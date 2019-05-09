Сирийская армия перешла в наступление в провинции Латакия

Латакия, Сирия, , 01:05 — REGNUM 8 мая Сирийская арабская армия начала долгожданное наступление на северо-востоке провинции Латакия. В ходе штурма подразделения 42 бригады 4-й танковой дивизии сирийской армии взяли высоту с отметкой 1154 в горах Джебель-Аз-Зукайкат. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были оттеснены на север. Сирийская арабская армия в настоящее время стремится захватить оставшиеся под контролем данной группировки районы в горах Джебель-Аз-Зукайкат.

Основной целью этого наступления будет захват ключевого города Кабани, который также является главным оплотом «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Латакия. Контроль сирийских военных над городом Кабани позволит отрезать исламистов в провинции Латакия от поставок оружия и боеприпасов из провинции Идлиб.

В ответ на обстрел 8 мая джихадистами авиабазы Хмеймим ВКС РФ тут же нанесли удары по позициям боевиков на северо-востоке провинции Латакия. Ударам российской авиации подвергся и город Кабани.

Начало наступательных действий сирийской армии на юге провинции Идлиб и на севере провинции Хама пришлось на 6 мая. Безусловно, что такие широкомасштабные действия не могли начаться без наличия договоренностей с турецкой стороной. Этот вопрос решался между российским и турецким военно-политическим руководством.

Турецкие военные убрали своих военнослужащих с наблюдательных постов на линии разграничения между сирийскими войсками и боевиками. Наступление Сирийской арабской армии идет не только на позиции террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и на позиции протурецких группировок из Национального фронта освобождения.

Территория провинции Идлиб и вокруг нее — это территория, которую в ближайшее время Дамаск может вернуть под свой контроль. Единственно, пока неизвестны нюансы договоренностей с Анкарой: насколько близко к своей границе Турция готова отвести своих военных.