Директор Службы национальной безопасности Армении опроверг слова Найема

Ереван, , 00:30 — REGNUM Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян назвал дезинформацией утверждение депутата Верховной рады Украины Мустафы Найема о том, что ему не разрешали въезд в Армению по требованию России.

По словам Ванецян Россия не имела никакого отношения к тому, что произошло с украинским депутатом.

«В 2015 году Мустафа Найем согласно закону об иностранцах был включен в список нежелательных лиц Армении, и на его въезд был наложен запрет. Это никоим образом не связано с Россией. Это было по решению директора СНБ Армении в 2015 году. Когда я был назначен директором СНБ, запрет на въезд в Армению был снят с более чем 30 000. лиц. Произошла техническая ошибка, и Мустафа Найем остался в этом списке. Но когда мне доложили, что произошел такой случай, вопрос сразу же был урегулирован, и Мустафа Найем смог въехать в Армению. Со стороны России никакого влияния здесь нет. Найем пробыл в аэропорту около 40 минут», — объяснил глава СНБ Армении в эфире «Радио Азатутюн».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам украинского парламентария, в ночь на 1 мая в ереванском аэропорту «Звартноц» армянские пограничники ему объяснили, что он «нежелательное лицо» для третьей страны, не указав название этой страны, однако отказались разрешить ему въезд в Армению. Проведя, по словам украинского депутата, в аэропорту 2,5 часа, он, в конце концов, смог пересечь границу благодаря усилиям сотрудников посольства Украины в Ереване и организаторов ереванского мероприятия, с целью участия в котором он прибыл в страну. Найем отметил, что входит в санкционный список Российской Федерации и подозревает, что именно поэтому его не пускали в Армению.

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