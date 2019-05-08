Майк Помпео приедет в Россию с рабочим визитом

Москва, , 23:56 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Россию с официальным визитом. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

В сообщении сказано, что визит состоится по инициативе американской стороны. В программе визита — переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе этих переговоров стороны намерены продолжить обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня.

Не исключено, что Помпео будет принят президентом России Владимиром Путиным.

Визит состоится 13−14 мая.

Это будет первый визит Помпео в Россию. Ранее он возглавлял Центральное разведывательное управление США, с апреля 2018 года он стал государственным секретарём.

Помпео не стесняется в своей антироссийской риторике. Не далее как сегодня он заявил, что США во что бы то ни стало должны не дать России достроить «Северный поток — 2». Также Помпео не раз требовал, чтобы Россия не поддерживала законную власть в Венесуэле и фактически сдала эту латиноамериканскую страну на растерзание Соединённым Штатам.