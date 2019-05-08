Зеленский встретился со связной УПА и ветеранов ВМФ СССР

Киев, , 23:45 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения, который на Украине отмечают 8 мая, встретился с ветераном Великой Отечественной войны, а также со связной Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами. Соответствующую фотографию Зеленский опубликовал сегодня на своей странице в социальной сети Facebook.

На своей странице в социальной сети Facebook Зеленский опубликовал фотографию, на которой 100-летний капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иван Залужный пожимает руку Прасковье Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передавала пособникам нацистов информацию и провиант.

«Сегодня, в день памяти и примирения, мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Великой Отечественной войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы», — пишет избранный президент Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедшие на Украине к власти в результате государственного переворота бандеровцы и их приспешники, которые являются прямыми последователями украинских нацистов из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытаются представить дело так, как будто бандеровцы являются «борцами за независимость Украины», а не нацистскими прихвостнями, как это было на самом деле.