Москва, , 23:32 — REGNUM

МИД России опубликовал доклад «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в котором отдельная глава посвящена Армении.

«Республика Армения в вопросах сохранения исторической памяти о роли советского народа в разгроме Третьего рейха, а также противодействия попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацизма придерживается консолидированного с Россией подхода, поддерживает проект резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — говорится в документе.

В нём также отмечается, что в 2007 году правительством Армении утвержден список памятников, являющихся государственной собственностью, не подлежащих отчуждению, и находящихся под защитой государства, в который вошли 500 мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. 9 мая в столице Армении при поддержке официальный властей страны с участием её высшего руководства проходит акция «Бессмертный полк».

«Явных попыток реабилитации нацизма, всплесков неонацистских настроений в Армении не зафиксировано», — отмечается в докладе.

В то же время в документе МИД РФ отмечает, что бывшая правящая Республиканская партия Армении «предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом».

Речь идёт об армянском военном и государственном деятеле, герое армянского народа Гарегине Нжде, принципы которого заложены в идеологии РПА.

«Среди политических организаций Армении националистической ориентации можно выделить «Сасна црер», зарегистрированную в качестве политической партии осенью 2018 года. В основе идеологии «Сасна црер» лежит отказ от признания Республики Армения как «порождения преступного русско-турецкого сговора» (Московский договор 1921 г.) и борьба за «создание нового государства». Заявленными целями партии являются «создание новой Армении», включая как сегодняшнюю территорию страны, так и Нагорный Карабах, а также объединение проживающих вне родины армян посредством общенационального референдума. В программных установках партии акцентируется задача восстановления прав, якобы «попранных российским колониализмом», и возвращения «армянского правомочия на Нахичевань и на запад от реки Ахурян», — говорится в докладе.

Отмечается, что национальные меньшинства (русские, ассирийцы, курды, греки и др.), согласно официальным данным Республики Армения, хорошо интегрированы в армянское общество и не испытывают каких-либо проблем в сфере обеспечения прав человека.

«Проявления расизма и ксенофобии в Армении носят единичный характер. Периодически отмечаются случаи неприязненного отношения со стороны армянского населения к приезжим из Ирана и Индии, что в своем большинстве связано с неподобающим поведением самих иностранцев.

Уголовная ответственность за распространение идей расового превосходства, расовой дискриминации, а также осуществление насилия по этим мотивам установлена ст. 226 Уголовного кодекса Республики Армения «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Согласно данной статье, действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, пропаганда расового превосходства или унижение национального достоинства предусматривают уголовное наказание, в частности, лишение свободы на срок от двух до четырех лет. Те же действия, совершенные с использованием СМИ, с применением насилия или его угрозой, с использованием должностного положения или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет», — говорится в докладе.

Согласно докладу МИД РФ, формирование культуры терпимости, уважения национального и религиозного многообразия осуществляется в Армении в общих рамках образовательного процесса и является неотъемлемой частью воспитания молодого поколения.