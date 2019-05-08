Святослав Вакарчук намерен баллотироваться в Верховную раду Украины

Киев, , 23:21 — REGNUM Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук намерен принять участие в выборах в Верховную раду Украины. Об этом 8 мая сообщает украинское издание «Новое время».

Отмечается, что предвыборный штаб музыканта возглавит бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко, в настоящее время Вакарчук также ведёт переговоры с известными медиаперсонами о присоединении к его будущей политической партии.

Следует отметить, что ни Вакарчук, ни Клименко пока официально не подтвердили данную информацию.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук намеревался участвовать в выборах президента Украины, но позднее снял свою кандидатуру. Перед вторым туром выборов он выступал в поддержку Петра Порошенко, призывая своих сторонников голосовать «не по приколу».