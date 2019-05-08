Латвийский политик допускает коалицию России, Китая, США и «новую Ялту»

Рига, , 22:46 — REGNUM Янис Урбанович, ветеран латвийской политики, предположил, что в ближайшем будущем Запад в лице НАТО придет к соглашению с Россией и Китаем, и возможно даже в формате «Ялта-2». Такой позитивный, по его мнению, прогноз он выразил в интервью YouTube каналу «СЭЛФИ», которое было опубликовано сегодня, 8 мая.

«Соберутся Си Цзиньпин, Путин, Трамп и скажут: «Слушайте, у нас 98% всех ядерных штучек и у нас ответственность, давайте будем договариваться с тем, чтобы и самим успокоить многих, которые волнуются у нас, и других принудить к снижению градуса (напряженности)», — заявил Урбанович, говоря о возможном развитии стратегических отношений основных ядерных держав по вопросу сокращения ядерного потенциала.

По мнению Урбановича, такое развитие ситуации может произойти во время «второго президентского срока Трампа». Если же это не случится, то политик считает, что может произойти не очень большая, но катастрофа, которая отрезвит мир.

В целом в интервью Урбанович не исключил прямого военного столкновения НАТО с Россией, которое может начаться с Прибалтики, и начала Третьей мировой войны.

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Напомним, что создатель социал-демократической партии «Согласие» и депутат всех созывов латвийского парламента с момента восстановления независимости Латвии, Янис Урбанович активно продвигал парламентское сотрудничество Латвии со странами СНГ и Центральной Азии.

Он также укреплял культурные и экономические связи с этими странами и способствовал заключению договоров о сотрудничестве с Китаем, Турцией, Россией, Белоруссией и Казахстаном. Урбанович был одним из учредителей в 1998 году «Балтийского форума», который стал площадкой для диалога на постсоветском пространстве между политиками, бизнесменами и экспертами.

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