Серрадж призвал Францию «занять четкую позицию» по Ливии

Триполи, 8 мая 2019, 22:40 — REGNUM Глава «международно признанного» правительства Ливии Файез Серрадж призвал Францию «занять четкую позицию» в отношении гражданской войны в африканской стране, 8 мая передаёт агентство Associated Press.
Французские власти формально признают правительство Серраджа законной властью в Ливии, однако в Триполи уверены, что Франция неофициально оказывает поддержку главнокомандующему «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифе Хафтару.
В настоящий момент ЛНА Халифы Хафтара продолжает осаду Триполи. «Фельдмаршал Хафтар» уже контролирует большую часть Ливии.
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