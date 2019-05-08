Среда, 8 Мая 2019 года
23:59:57 МСК

Серрадж призвал Францию «занять четкую позицию» по Ливии

Политика

В Триполи уверены, что Франция неофициально оказывает поддержку Хафтару

Триполи, 8 мая 2019, 22:40 — REGNUM  Глава «международно признанного» правительства Ливии Файез Серрадж призвал Францию «занять четкую позицию» в отношении гражданской войны в африканской стране, 8 мая передаёт агентство Associated Press.

Французские власти формально признают правительство Серраджа законной властью в Ливии, однако в Триполи уверены, что Франция неофициально оказывает поддержку главнокомандующему «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифе Хафтару.

В настоящий момент ЛНА Халифы Хафтара продолжает осаду Триполи. «Фельдмаршал Хафтар» уже контролирует большую часть Ливии.

Читайте также: Глава правительства Ливии встретится с Макроном, Меркель и Конте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Ливии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить