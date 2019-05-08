СМИ Латвии прислуживают властям в отношении советского прошлого — политик

Рига, , 22:39 — REGNUM

Депутат Сейма Латвии Янис Урбанович считает, что тренд, сформировавшийся внутри латвийских медиа и среди публицистов, по пересмотру итогов Второй мировой войны в негативном и зачастую оскорбительном контексте — «дань общему государственному курсу». Об этом он рассказал в интервью YouTube каналу «СЭЛФИ», опубликованном сегодня, 8 мая.

Медийный курс в Латвии, по мнению Урбановича, сегодня обслуживает современный «тренд государственной политики, который обозначает, что есть правильные участники исторических событий и неправильные». Он считает, что оскорбительное творчество многих латвийских публицистов — «дань общему тренду и курсу».

«Сейчас просто это (тренд) не имеет никакого кураторства, уже пишут что угодно. И уже когда так много гадостей сказано, нужно применять такие слова (оскорбительные), чтобы запомнилось. Это такой творческий и журналистский метод», — считает Урбанович.

Так он прокомментировал многочисленные оскорбительные высказывания в отношении ветеранов и Дня Победы, которые доминируют в латвийских СМИ.

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Напомним, что создатель социал-демократической партии «Согласие» и депутат всех созывов латвийского парламента с момента восстановления независимости Латвии, Янис Урбанович активно продвигал парламентское сотрудничество Латвии со странами СНГ и Центральной Азии. Он также был одним из учредителей в 1998 году «Балтийского форума», который стал площадкой для диалога на постсоветском пространстве между политиками, бизнесменами и экспертами.

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