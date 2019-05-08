Еврофоб Фарадж – фаворит Британии на выборах в Европарламент

Лондон, , 22:37 — REGNUM «Найджел Фарадж опередил стартовый выстрел. Правительство Великобритании наконец подтвердило проведение европейских выборов — через несколько часов после того, как возглавляющий список недавно созданной Партии Брексита политик пообещал покончить с двухпартийной системой в Соединённом Королевстве», — пишет испанское издание El Mundo, приводя слова Фараджа о том, что «или мы выходим из Европейского союза, или уходят они (консерваторы и лейбористы)».

Найджел Фарадж, ворвавшийся в предвыборную гонку, как слон в посудную лавку (по выражению El Mundo), имеет множество сторонников и намеревается монополизировать протестное голосование, которое заранее рассматривают почти как «антиевропейские» выборы. Сейчас бывший лидер Ukip обладает наибольшей популярностью, согласно исследованию результатов опросов от The Politico: за его Партию Брексита намерены голосовать 27% британцев. Следом идет Лейбористская партия (23%), отодвинув на унизительное третье место Консервативную партию премьер-министра Терезы Мэй (14%).

Голоса совершенно раздробленных проевропейских британцев 23 мая поделят между собой три политические силы: либеральные демократы, зеленые и недавно созданная партия Change UK (каждую из них поддерживают по 8% избирателей). В любом случае 74 избранных кандидата станут чем-то вроде «призрачных евродепутатов», отмечает испанское СМИ, поскольку британское правительство рассчитывает на принятие соглашения о Брексите до 2 июля, благодаря чему новым депутатам не придётся даже занимать свои места. Об этом во вторник предупредил фактический вице-премьер Дэвид Лидингтон.

«Эти выборы станут подтверждением воли народа, — сделал свой прогноз Найджел Фарадж, представляя Партию Брексита в Лондоне. — Консерваторы и лейбористы затевают что-то вроде антинародной коалиции. Ни один из тех, кто ведет переговоры и может нас оставить в ловушке таможенного союза, не голосовал в пользу Брексита. То, что мы отстаиваем и за что голосовал народ на референдуме, — это разрыв с Брюсселем. Мы уходим и должны отчитываться лишь перед Международной торговой организацией. Точка».

Убаюканный 88 тысячами членов партии и 2,5 миллиона евро в чековой книжке, Фарадж настолько верит в свое новое творение, что уже добивается места за столом переговоров с Брюсселем, добавляет El Mundo. «Если мы выиграем европейские выборы, то получим легитимность, чтобы требовать себе роль в будущем Соединённого Королевства вне ЕС. Мы станем партией с наибольшей демократической легитимностью», — заявил политик.

В беседе с корреспондентом испанского издания Фарадж признал сходство происходящего в Британии с ростом популярности праворадикальной партии Vox в Испании. «Партия, сумевшая набрать 10% на выборах, — это сила, которую нужно принимать в расчет. Vox — партия народного восстания, основанная на том же чувстве, что мы видим в Европе. Но восстания возникают не только справа, но и слева, как в случае Движения пяти звезд Беппе Грилло», — сказал он.