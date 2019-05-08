Путин проверил, как реализуются национальные проекты

Москва, , 22:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале заседания российский лидер сразу же потребовал от чиновников, ответственных за реализацию нацпроектов, не давать абстрактных обещаний по их исполнению, а предъявлять гражданам конкретные результаты.

«Людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные планы и графики, разного рода технические вопросы. Им не важно, как согласовываются и перечисляются средства на те или иные мероприятия. Гражданам важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас. Во всяком случае, люди должны видеть, что идет позитивный процесс», — сказал президент Путин.

Чиновники должны предъявлять гражданам плоды своей работы, подчеркнул российский лидер. Он пояснил, что эти плоды — это понятные и осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека.

Собравшимся на заседание Путин предложил провести инвентаризацию хода исполнения национальных проектов. Предметно и критично «не обходя так называемые острые углы» посмотреть, что уже удалось сделать в рамках национальных проектов, где есть продвижение вперед, а где, напротив, очевидные сбои.

Далее президент указал на один из таких сбоев. Это постоянное перенесение сроков подготовки нормативных актов и реализации национальных проектов. По словам Путина, чиновники то и дело безосновательно и «буквально по своему усмотрению» переносят сроки.

Одна такая задержка тянет за собой целую цепочку других, и в итоге общая работа буксует.

Путин потребовал упорядочить процедуру переноса сроков по нацпроектам и сделать такую процедуру редким исключением из правил.

«А лучше от этой привычки вообще полностью избавиться», — сказал президент.

Также он добавил, что «времени на раскачку нет».