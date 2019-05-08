Дональд Трамп ввёл новые санкции против Ирана

Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Вашингтон ввёл новые односторонние санкции в отношении Ирана. Соответствующий указ подписал 8 мая президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как уточняется, новые санкции затрагивают иранские производства железа, стали, алюминия и меди, являющиеся крупнейшими источниками экспортных доходов Тегерана после нефти.

Дональд Трамп при этом заявил, что Ирану следует ожидать «дальнейших действий» со стороны Соединённых Штатов, если власти республики «не изменят своё поведение».

Напомним, ранее сегодня Тегеран сообщил о решении прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Рухани направил соответствующее письмо послам России, Великобритании, Франции, Германии и Китая.

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