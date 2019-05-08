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Северная Македония разочарована отказом Интерпола арестовать Груевского

Политика

Интерпол не представил никаких объяснений

Скопье, 8 мая 2019, 22:13 — REGNUM  Власти Северной Македонии разочарованы отказом Интерпола одобрить ордер на арест бывшего премьер-министра балканской страны Николы Груевского, 8 мая передает агентство Associated Press.

Прокурор Северной Македонии Вилма Русковска заявила, что Интерпол не представил никаких объяснений отказа в аресте Груевского, обвиняемого на родине в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года экс-глава правительства Македонии Никола Груевский бежал в Венгрию, где получил политическое убежище.

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