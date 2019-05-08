Латвийские власти целенаправленно раскалывают общество — Урбанович

Рига, , 21:53 — REGNUM Создатель социал-демократической партии «Согласие» и депутат всех созывов латвийского парламента в новейшей истории Янис Урбанович впервые за долгое время дал интервью, где рассказал об основных тенденциях латвийской политики, в том числе и о взаимоотношениях с Россией. Часовое интервью Урбановича на Youtube канале «СЭЛФИ» опубликовано сегодня, 8 мая.

По мнению Урбановича, весь «коллективный Запад», и вместе с ним и Латвия, заражены высокомерием, не желая воспринимать какую-либо другую, отличную от своей, точку зрения. Активный процесс демонизации России и Владимира Путина на Западе он объясняет наличием одной общей причины: членство в военном блоке НАТО вынуждает страны действовать в соответствии с проводимой США политикой, также влияют отдельные для каждой страны внутренние явления. Для латвийского руководства, считает Урбанович, выгодно ругать Россию и российских лидеров, так как это усиливает раскол внутри латвийского общества.

«Это было сделано прежде всего для того, продолжать эксплуатацию расколотого общества. Очень выгодно расколотое общество, оно занято друг другом, а не вопросами бытия, власти и ее эффективности, и казнокрадства в конце концов», — сказал политик, отметив, что «подхрюкивая» общей тенденции США и принимая инициативы против России, латвийские руководители «бетонируют себе дорожку в будущую политическую карьеру».

По словам Урбановича, для удержания существующего status quo, нынешнее латвийское руководство увеличивает ассимиляционное давление на русскоязычных граждан путем провокационных высказываний и зомбирования своего электората, демонизируя русскоговорящую часть населения.

«Обращайтесь к своему Путину, или к Лукашенко, или к Зеленскому» — по мнению депутата, именно на это направленна политика правящей элиты в отношении русских и нелатышей в Латвии.

Рост фашистских настроений в Латвии, считает Урбанович, обусловлен необходимостью власти консолидировать свой электорат против врага (читай: России и русских). Цель такой политики — отвлечь внимание население от насущных вопросов: «по коммунальным счетам, по эмиграции молодежи, о нищих и больных стариках, которых не лечат».

Основной вывод в отношении современной политики в Латвии, который делает депутат Сейма, факт того, что нищета латвийского населения покоится на фундаменте межэтнической неприязни.

«Так называемый «майдан» в Латвии исключается по мере поддержания температуры межэтнической неприязни, и русофобская риторика НАТО очень хорошо помогает до последнего обдирать разделённое общество», — считает Урбанович.

Справка ИА REGNUM: Создатель социал-демократической партии «Согласие» и депутат всех созывов латвийского парламента с момента восстановления независимости Латвии, Янис Урбанович активно продвигал парламентское сотрудничество Латвии со странами СНГ и Центральной Азии. Он также укреплял культурные и экономические связи с этими странами и способствовал заключению договоров о сотрудничестве с Китаем, Турцией, Россией, Белоруссией и Казахстаном. Урбанович был одним из учредителей в 1998 году «Балтийского форума», который стал площадкой для диалога на постсоветском пространстве между политиками, бизнесменами и экспертами.