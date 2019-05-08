Военные Судана выступили за сохранение законов шариата

Хартум, , 21:46 — REGNUM Правящий военный совет Судана отверг предложение лидеров оппозиции по изменению конституции, так как оно не опирается на законы шариата, 8 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, в декларации оппозиции «не упоминаются источники законодательства, которыми должны быть нормы и традиции исламского шариата».

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Судане продолжаются с начала апреля и уже привели к отставке многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

Читайте также: Демонстранты в Судане требуют от военных передать власть гражданам