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Военные Судана выступили за сохранение законов шариата

Политика

Протесты в Судане продолжаются с начала апреля

Хартум, 8 мая 2019, 21:46 — REGNUM  Правящий военный совет Судана отверг предложение лидеров оппозиции по изменению конституции, так как оно не опирается на законы шариата, 8 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, в декларации оппозиции «не упоминаются источники законодательства, которыми должны быть нормы и традиции исламского шариата».

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Судане продолжаются с начала апреля и уже привели к отставке многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

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