США обязаны остановить «Северный поток — 2» — Помпео

Лондон, , 21:35 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна просто обязана не дать Российской Федерации достроить газопровод «Северный поток — 2». Об этом Помпео заявил сегодня, 8 мая, выступая с лекцией в Лондоне.

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить», — сказал Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео, выступая в Конгрессе США, прямо заявил, что Вашингтону не удалось добиться успеха в попытках убедить Евросоюз, и прежде всего Германию, не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2».

Стоит отметить, что посол США в Германии Ричард Гренелл уже неоднократно грозил германским компаниям санкциями, за то что они участвуют в проекте «Северный поток — 2».

Напомним, что сейчас у «Северного потока — 2» осталось лишь одно препятствие — договориться с Данией о прокладке трубы в датской исключительной экономической зоне. Согласно конвенции ООН по морскому праву, страны могут свободно прокладывать свои трубопроводы в исключительной экономической зоне другого государства в том случае, если учитываются права и обязанности прибрежного государства и соблюдают законы и правила, принятые прибрежным государством.

Единственное, чем Дания может затормозить начало прокладки трубы — это высказать опасение относительно защиты и сохранения морской среды в связи с прокладкой газопровода. Именно этим Копенгаген сейчас и занимается, фактически не рассматривая три российские заявки на варианты прокладки трубопровода. Реального обоснования для отказа в прокладке «Северного потока — 2» у Дании нет, но затянуть процесс она может.