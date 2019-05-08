Лондон, Великобритания, , 21:24 — REGNUM

Госсекретарь США Майк Помпео заявил об «особых отношениях» между Соединенными Штатами и Великобританией, 8 мая передает агентство Reuters.

«Особые отношения не просто продолжаются, они процветают», — заявил Помпео по итогам переговоров в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Лондон госсекретарь США встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой британского МИДа Джереми Хантом.

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