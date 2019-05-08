Затулин: Казахстан идет своим курсом от России

Москва, , 21:21 — REGNUM Нурсултан Назарбаев не ушел с политического олимпа Казахстана, его курс — в том числе и по «русскому вопросу», продолжит его преемник Касым-Жомарт Токаев. Об этом в опубликованном 8 мая интервью казанскому изданию «Бизнес Online» заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Оценивая перспективы изменения курса официального Нур-Султана (переименованной Астаны), российский парламентарий сказал: «Я не думаю, что у президента Токаева есть намерение ссориться с Россией. Но Казахстан идет своим курсом. Этот курс предусматривает внутреннее переоборудование, переустройство Казахстана для того, чтобы дистанция между населением Казахстана и России увеличивалась».

Затулин отметил, что Россия не выдвигает территориальных претензий к Казахстану, хотя в постсоветской республике такие фобии есть: «В Казахстане за все время своей независимости очень четко следят за тем, чтобы русская община не поднимала голову. В 90-е годы это выразилось в известном Усть-Каменогорском деле».

Редакция казанского издания напомнила: 19 ноября 1999 года сотрудниками ДКНБ Восточно-Казахстанской области были задержаны 22 человека, в том числе 12 граждан России. С согласно предъявленному обвинению, они «готовили захват местной администрации и восстание среди русского населения», чтобы создать новую республику «Русская земля». В июне 2000 года лидер «усть-каменогорской группы» Виктор Казимирчук и девять членов его группы были приговорены к срокам от 10 до 18 лет лишения свободы.

Оценивая попытку «приписать русским новую пугачевщину», парламентарий отметил: «На мой взгляд, абсолютная провокация спецслужб Казахстана, которая носила превентивный характер для того, чтобы прервать любой процесс самоопределения в политическом и общественном плане для русских в Казахстане. Сегодня у русских там фактически нет национальных лидеров, все находится под прессом. Так же, как в Беларуси, история трактуется произвольно, в совершенно новом прочтении. Казахстан объявляется самой пострадавшей от советского периода республикой. Это Казахстан-то, который за годы пребывания в Советском Союзе получил промышленность, сельское хозяйство и все остальное. Еще не факт, что он был в состоянии этого добиться сам. Да и государственность республика получила в результате советского эксперимента».

Токаев как эпигон Назарбаева продолжит его курс, и самое интересное начнётся в постназарбаевский период, когда к власти придут другие лидеры. По наблюдениям Затулина, сейчас в блогосфере Казахстана нет особых симпатий к России и евразийской интеграции, хотя Казахстан выступал их застрельщиком.

«Сегодня же в условиях санкций, которым подвержена Россия, Казахстан хотел бы дистанцироваться от нас, как и Беларусь, и не подвергать себя такому же риску», — сказал Затулин.

Издание подняло вопрос о причинах, по которым поддержка Русского мира дипломатическими механизмами РФ находится практически в замороженном состоянии, что отмечали эксперты на слушаниях в Госдуме.

«Прежде всего, надо понять, а что мы в состоянии сделать для поддержки «Русского мира». Я лично считаю, что необходимы две вещи. Раздавать российское гражданство вместо того, чтобы требовать выхода из гражданства страны пребывания и переезда в Россию. Многие наши соотечественники к этому готовы и этого хотят. И на Западе, и на Востоке. Второе. Надо заниматься пропагандой и обучать всех желающих русскому языку. Как это делают, например, французы. Вот две реальные вещи, которыми мы должны заниматься. Кроме того, надо так жить и развиваться, чтобы являть собой пример успешной страны», — цитирует издание ответ российского депутата.