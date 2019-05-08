Великобритания и Ирландия заключили соглашение по Brexit

Лондон, , 20:57 — REGNUM Великобритания и Ирландия подписали соглашение о беспрепятственной работе и путешествиях для граждан двух стран после Brexit, 8 мая передает агентство Associated Press.

В соответствии с соглашением, «общая зона путешествий» для граждан Ирландии и Соединенного Королевства будет сохранена при любом результате переговоров с Евросоюзом.

Напомним, вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией, подконтрольной Лондону, является одним из самых болезненных для выхода Великобритании из ЕС.

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