Киев, Украина, , 20:28 — REGNUM

Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко призывает западные страны ввести против России дополнительные санкции в наказание за решение о введении упрощенной процедуры предоставления российского гражданства отдельным категориям украинских граждан. Об этом Порошенко заявил сегодня, 8 мая, в ходе встречи с министром иностранных дел Канады Кристиной Фриланд.

В сообщении пресс-службы президента Украины сказано, что в ходе переговоров Фриланд и Порошенко обсудили «ухудшение ситуации в Донбассе» в контексте «очередных провокационных действий Москвы».

«Пётр Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы», — сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока ещё министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал письма руководству Европейского союза и военного блока НАТО с просьбой ужесточить санкции против России из-за начала выдачи российских паспортов жителям Донбасса.