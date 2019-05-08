Власти КНДР заявляют, что пуски ракет «не привели к обострению в регионе»

Пхеньян, , 20:22 — REGNUM Власти Северной Кореи заявляют, что недавние пуски ракет являются «частью регулярных учений» и «не привели к обострению в регионе», 8 мая передает агентство Reuters.

«Только наши регулярные и оборонительные военные учения считаются провокационными. Это явные попытки оказать давление на постепенное разоружение нашего государства», — заявил Центральному телеграфному агентству Кореи представитель минобороны КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Северная Корея провела ракетные испытания на восточном побережье страны.

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