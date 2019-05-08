МИД Британии призывает осудить Россию за поддержку Венесуэлы

Лондон, , 20:21 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что британское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями Российской Федерации в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину. Об этом Хант заявил сегодня, 8 мая, в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майком Помпео.

Хант лицемерно заявил, что он якобы «глубоко обеспокоен тяжелым положением венесуэльского народа, который так сильно пострадал в руках Мадуро».

Он подчеркнул, что Запад должен усиливать давление на законные власти Венесуэлы, в том числе посредством введения новых санкций. Кроме того, следует осудить тех, кто поддерживает Мадуро, и прежде всего — Россию, которая, по словам Ханта, разместила свой военный персонал в Каракасе.

«Именно поэтому МИД ранее сегодня высказал глубокую озабоченность действиями Кремля временному поверенному России», — пояснил он.

Стоит отметить, что в посольстве России в Великобритании подтвердили вызов временного поверенного Володина в британский МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад, и прежде всего США, цинично вмешались во внутренние дела Венесуэлы с целью привести к власти в этой стране своих марионеток. Когде их попытки совершить государственный переворот в Венесуэле провалились, западные страны начали душить Боливарианскую Республику санкциями, а также обвинять тех, кто поддерживает законные власти этой страны.