Сергей Собянин заработал за год 7,6 млн рублей

Москва, , 20:11 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в 2018 году 7 млн 621 тысячу 322 рубля. Сведения о его доходах опубликованы 8 мая на официальном портале мэра и правительства столицы.

В собственности мэра находится гараж площадью 26 кв. метров, в пользовании — квартира площадью 308 кв. метров. Транспортных средств у главы столицы нет.

Данных о супруге и несовершеннолетних детях декларация мэра не содержит.

В 2017 году мэр Москвы заработал 6 млн 531 тысячу 129 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле декларации опубликовали заместители Сергея Собянина. Так, доходы вице-мэра Максима Ликсутова за год упали в 11 раз.

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