Савченко: Агенты СБУ угрожают моей жизни

Киев, , 19:27 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая до сих пор обвиняется в подготовке террористического акта в правительственном квартале Киева с целью захвата власти, заявила, что её жизни угрожают агенты Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующее заявление она сделала сегодня, 8 мая, отвечая на вопрос журналистов о том, зачем ей понадобилась государственная охрана.

Ранее стало известно, что Савченко запросила предоставить ей государственную охрану, так как опасается за свою жизнь. Журналисты поинтересовались, кто именно угрожает народной избраннице.

«Речь идёт об агентах, которые были привлечены СБУ из Вооружённых сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко», — рассказала Савченко.

Напомним, что Савченко обвиняется в подготовке террористического акта в правительственном квартале Киева с целью захвата власти. Сама депутат заявляет, что дело против неё сфабриковано, а сотрудники СБУ устроили против неё провокацию.

Стоит отметить, что Савченко почти год содержалась в тюрьме, когда велось расследование по этому делу. Однако теперь она вышла на свободу, так как срок ареста закончился и суд не стал его продлевать.

Ряд экспертов указывает, что дело против Савченко было сфабриковано специально, чтобы она не смогла выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.