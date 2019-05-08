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Талибы* атаковали офис американской НКО в Кабуле

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 8 мая 2019, 18:41 — REGNUM  Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковало офис некоммерческой организации Counterpart International в Кабуле, 8 мая передает агентство Reuters.

По предварительной информации, в результате атаки получили ранения не менее 20 человек. В настоящий момент войска пытаются освободить здание от террористов. Несколько сотен человек были эвакуированы из здания.

Гуманитарная организация Counterpart International финансируется прежде всего правительством США.

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