Талибы* атаковали офис американской НКО в Кабуле

Кабул, , 18:41 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковало офис некоммерческой организации Counterpart International в Кабуле, 8 мая передает агентство Reuters.

По предварительной информации, в результате атаки получили ранения не менее 20 человек. В настоящий момент войска пытаются освободить здание от террористов. Несколько сотен человек были эвакуированы из здания.

Гуманитарная организация Counterpart International финансируется прежде всего правительством США.

Читайте также: Мощный взрыв прогремел в центре Кабула