В Узбекистане проходят мероприятия по случаю 9 мая

Ташкент, , 18:21 — REGNUM В посольстве России в Ташкенте состоялся торжественный прием по случаю 9 мая, представители государственных и общественных организаций, ветераны, журналисты вспоминали суровые дни Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM.

«День 9 мая навсегда останется в народной памяти как символ национальной гордости и благодарности тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Этот день обязывает нас к высокой ответственности, заставляет глубже осознать, на краю какой необратимой пропасти стоял тогда мир», — отметил в своем выступлении посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Он отметил, что все народы и все республики Советского Союза участвовали в Великой Отечественной войне, понесли свои невосполнимые потери.

«Мы никогда не делили Победу на свою и чужую. Всегда высоко ценили вклад союзников по антигитлеровской коалиции, всех, кто плечом к плечу сражался с нацистскими захватчиками во имя правды и справедливости, всех, благодаря кому мир, и прежде всего — Европейский континент, был освобожден от фашистской чумы. Однако, закончившись в Европе, Вторая мировая война продолжалась на Дальнем Востоке вплоть до сентября 1945 года. Там основной удар принял на себя китайский народ, понеся огромные людские потери», — подчеркнул Тюрденев.

Поосол отметил, что и в России и в Узбекистане на государственном уровне уделяется большое внимание сохранению памяти о Великой Победе.

«Это то, что нас роднит и объединяет, ведь Узбекистан внёс огромный вклад в разгром фашистской Германии и её союзников. Из 6,5 миллионов человек, проживавших здесь накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт, треть из них не вернулись домой.

С первых дней боевых действий республика заняла передовые позиции в экономическом обеспечении фронта. Узбекистан не только стал одним из центров оборонной промышленности, куда было вывезено более 100 промышленных предприятий, но и вторым домом для более чем 1,5 миллионов эвакуированных сюда со всех уголков страны людей, получивших здесь кров и пищу, заботу и помощь», —подчеркнул дипломат.

Он вспомнил семью узбекского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, усыновившую в годы войны 15 детей-сирот со всего СССР «и ставшую одним из символов сплоченности многонационального народа».

«Это сплоченность проявилась и сегодня, в дни, когда в России случилась трагедия — авиакатастрофа в московском аэропорту «Шереметьево», — унесшая десятки человеческих жизней. Шавкат Миромонович одним из первых выразил соболезнования Владимиру Владимировичу, а простые ташкентцы и сейчас продолжают нести цветы к зданию посольства, разделяя нашу скорбь по погибшим», — рассказал Тюрденев.

Он подчеркнул, что «чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной, тем выше наша ответственность перед будущими поколениями. Мы обязаны передать им стабильность и мир на планете, передать суровую героическую правду и память об Отечественной войне, дух и смысл Великой Победы, чтобы наши потомки так же сильно любили свою страну, а в памяти народной навеки осталось поколение, которое самоотверженно сражалось за Родину и с честью отстояло её свободу и независимость»