«Российскую VS Energy вытеснят с рынка Украины» — эксперт

Киев, , 18:14 — REGNUM С энергетического рынка Украины постепенно вытесняется бизнес компании VS Energy. Об этом 8 мая заявил в эфир одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

«Российский фактор был и остается дестабилизирующим. Это, к сожалению, правда, поэтому до определенной меры этот вопрос движется к решению… Все пять лет это несло риски для функционирования энергетической системы. Поскольку компания VS Energy формально словацкая компания, но де-факто её контролируют российские компании…», — рассказал Корольчук.

Он сообщил, что на Украине ещё 10 облэнерго остаются под контролем компании VS Energy.

«ДТЭК купил две компании («Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго») у VS Energy, но у них ещё остаётся 10 компаний облэнерго… До этого момента компания ДТЭК работала в трех регионах: в Киевской области (в киевской энергетической сети), в Днепропетровской области и на подконтрольной Украине части Донецкой области. Теперь будет пять компаний», — пояснил Корольчук.

Он также напомнил, что в других украинских областях компании облэнерго контролируются беглым олигархом Игорем Коломойским, бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами, Константином Григоришиным.

Напомним, в январе 2019 года крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову) выкупил у компании VS Energy, принадлежащей российским бизнесменам, акции «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». ДТЭК заплатил $250 миллионов, что существенно превышает стоимость этих компаний во время приватизации. Как сообщалось, 8 мая председатель антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и ложью заявления некоторых политиков относительно монополии ДТЭК после приобретения акций «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». Он напомнил, что ДТЭК покупает исключительно электрические сети, а не компании-поставщики.