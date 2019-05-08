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Южный Судан продлил срок назначения нового правительства

Политика

Продление на полгода запросили как действующее правительство, так и оппозиционные силы

Аддис-Абеба, 8 мая 2019, 17:37 — REGNUM  Страны Восточной Африки поддержали продление сроков назначения нового правительства Южного Судана, 8 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Эфиопии, Южный Судан не успеет назначить правительство до 12 мая и ему даны ещё шесть месяцев. Продление на полгода запросили как действующее правительство, так и оппозиционные силы.

По соглашению между правительством и повстанцами Южного Судана, в новое правительство должны войти как представители президента Сальвы Киира, так и люди лидера повстанцев Риека Мачара.

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