Южный Судан продлил срок назначения нового правительства

Аддис-Абеба, , 17:37 — REGNUM Страны Восточной Африки поддержали продление сроков назначения нового правительства Южного Судана, 8 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Эфиопии, Южный Судан не успеет назначить правительство до 12 мая и ему даны ещё шесть месяцев. Продление на полгода запросили как действующее правительство, так и оппозиционные силы.

По соглашению между правительством и повстанцами Южного Судана, в новое правительство должны войти как представители президента Сальвы Киира, так и люди лидера повстанцев Риека Мачара.

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