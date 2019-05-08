МИД России выслал из страны двух шведских дипломатов

Стокгольм, , 17:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации приняло решение выслать из страны двух шведских дипломатов. Это ответные меры российского внешнеполитического ведомства на решение МИД Швеции не выдавать дипломатические визы нескольким сотрудникам российского посольства в Стокгольме. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает издание Expressen со ссылкой на представителя шведского внешнеполитического ведомства.

По данным издания, два шведских дипломата уже высланы с территории Российской Федерации. Эту информацию подтвердил представитель МИД Швеции Патрик Нильссон.

«Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, позже мы ответили отказом на (другие) запросы со стороны российского посольства», — пояснил Нильссон действия шведской стороны, которые и привели к такому решению Москвы.

Он отметил, что шведская сторона крайне сожалеет о подобном решении со стороны российского МИД.