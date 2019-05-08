Среда, 8 Мая 2019 года
17:49:10 МСК

Артисты сектора Газа призывают бойкотировать «Евровидение» в Тель-Авиве

Политика

Израиль использует «Евровидение», чтобы «навечно сохранить угнетение и несправедливость»

Артисты сектора Газа призывают бойкотировать «Евровидение» в Тель-Авиве
hentilpej
«Евровидение»

Газа, Палестина, 8 мая 2019, 17:05 — REGNUM  Ассоциация артистов сектора Газа призывает бойкотировать конкурс «Евровидение», который в 2019 году проходит в израильском Тель-Авиве, 8 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению артистов, Израиль использует «Евровидение», чтобы «навечно сохранить угнетение и несправедливость» в отношении Палестины.

Также артисты напомнили, что в день, когда Тель-Авив выиграл право проведения «Евровидения», 14 мая 2018 года, на границе сектора Газа и Израиля были убиты 60 палестинцев.

Читайте также: Палестинские заключенные в Израиле начали голодовку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить