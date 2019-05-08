Артисты сектора Газа призывают бойкотировать «Евровидение» в Тель-Авиве

Газа, Палестина, , 17:05 — REGNUM Ассоциация артистов сектора Газа призывает бойкотировать конкурс «Евровидение», который в 2019 году проходит в израильском Тель-Авиве, 8 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению артистов, Израиль использует «Евровидение», чтобы «навечно сохранить угнетение и несправедливость» в отношении Палестины.

Также артисты напомнили, что в день, когда Тель-Авив выиграл право проведения «Евровидения», 14 мая 2018 года, на границе сектора Газа и Израиля были убиты 60 палестинцев.

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