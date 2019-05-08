Принц Гарри и Меган Маркл показали прессе своего первенца

Лондон, , 16:48 — REGNUM Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл показали прессе своего первенца. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает ВВС. Смотрины состоялись в Виндзорском замке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая Меган Маркл родила сына. Это первый ребенок в семьей герцога и герцогини Сассекских.

Общаясь с журналистами Меган Маркл рассказала, что их с принцем Гарри сын чувствует себя хорошо и у него «милейший характер». Маркл добавила, что она теперь очень счастлива, так как у нее «два лучших парня в мире».

Принц Гарри, который держал новорождённого на руках, сказал, что он также очень рад тому, что у них с Маркл появился «собственный маленький комочек счастья».

Ожидается, что уже сегодня ребенок будет представлен его прабабушке — королеве Елизавете II. Имя ребенка названо не было.

Первенец принца Гарри и Меган Маркл стал седьмым в очереди наследования британского престола. Скорее всего, мальчик получит один из младших титулов его отца — титул графа Дамбартона.