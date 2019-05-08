Корбину предсказали победу в борьбе за пост премьер-министра Великобритании

Москва, , 18:15 — REGNUM Положение Консервативной партии Великобритании тяжёлое, но пока ещё не безнадёжное, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление лидера Палаты общин Андреа Ледсом, сообщившей о своём желании побороться за пост главы правительства Великобритании после ухода в отставку нынешнего премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй.

«Положение консерваторов достаточно тяжёлое, но пока ещё не безнадёжное, — сказал Кагарлицкий. — Дело в том, что лейбористы тоже расколоты из-за Brexit, и тактика их лидера Джереми Корбина в том, чтобы выжидать, пока ситуация с Brexit не разрешится сама собой, и чтобы весь политический ущерб понесли именно консерваторы. Поэтому если выборы состоятся до того, как вопрос с Brexit будет решён, то, конечно, наибольшие шансы у лейбористов, что, правда, не гарантирует им стопроцентную и очевидную победу».

Между тем часть консерваторов, как заметил Кагарлицкий, считает, что нужно просто сменить лидера, и готовится к новым выборам, чтобы прийти к ним более-менее едиными и восстановленными, если найдётся подходящий лидер.

«Это рискованная стратегия, так как есть вероятность, что они могут просто переругаться между собой, и процесс смены руководства приведёт не к консолидации партии, а к её окончательному развалу, — уточнил эксперт. — Кроме того, новое руководство консервативной партии просто может не успеть сформировать свой имидж и свою линию до новых выборов».

Что касается Корбина, то на данный момент его шансы на победу, как полагает Кагарлицкий, более высоки.

«Также есть одно обстоятельство, которое может всё изменить в пользу Корбина более резко, — отметил эксперт. — Пока он выигрывает, но без большого перевеса. Однако не исключено, что к концу текущего года начнётся очередная фаза экономического кризиса. Экономики Великобритании, США и ЕС уйдут в рецессию, и тогда шансы Корбина будут ещё выше».

Напомним, как сообщалось ранее, Ледсом 8 мая в эфире телеканала ITV заявила, что хотя она и поддерживала Мэй в течение последних нескольких лет, теперь всерьёз раздумывает над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы британского правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй заявила о «тяжелых временах» для своей партии