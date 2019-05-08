Глава Челябинска за год немного обеднел

Челябинск, , 16:18 — REGNUM Мэр Челябинска Владимир Елистратов заработал в 2018 году 2 415 904,50 рубля. Это немного меньше, чем в 2017 году, когда он показал доход в размере 2 519 858,07 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Супруга мэра также немного обеднела. В 2018 году она заработала 537 942,39 рубля, хотя в 2017-м было 619 000.

В собственности Елистратов имеет квартиру и автомобиль «Лендровер Фрилендер 2». У его супруги в собственности есть гараж.

Отметим, в сведениях за 2018 год он указан как заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам. С ноября Елистратов возглавил Челябинск в качестве исполняющего обязанности, а полноправным мэром стал лишь в конце февраля 2019 года.