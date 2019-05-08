Депутат Госдумы Виктор Казаков награжден премией в 125 тыс. рублей

Самара, , 16:11 — REGNUM Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской» награжден депутат Государственной думы от Самарской области Виктор Казаков («Единая Россия»). Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства области 7 мая.

Постановление подписано губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. К почетному знаку, как указано в постановлении, прилагается единовременное денежное вознаграждение в сумме 125 тыс. рублей.

Поздравить депутата с наградой и узнать, на какие цели направит Виктор Казаков наградные деньги, корреспонденту ИА REGNUM не удалось. По номеру горячей линии депутата, размещенному на сайте регионального отделения партии «Единая Россия», отвечают представители коммерческой организации из Чувашии.

«Почему-то все нам звонят», — сказали корреспонденту в ответ на вопрос — это ли номер горячей линии депутата Казакова.

Отметим, по данным декларации о доходах за 2018 год депутат Виктор Казаков стал одним из самых обеспеченных самарских представителей в Государственной Думе, вместе с супругой Виктор Казаков в 2018 году заработали 67,424 млн рублей, что в среднем составляет 5,618 млн рублей ежемесячно.

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