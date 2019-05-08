Дачич: Сербия ошиблась, признав Македонию и получив от неё признание Косово

Белград, , 16:09 — REGNUM Сербия совершила ошибку, признав независимую Республику Македония, так как после этого в Скопье признали независимость Косово и согласились на переименование страны ради сближения с Западом, заявил 8 мая первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Заявление сербского министра прозвучало в ответ на высказывания избранного президента Македонии Стево Пендаровски в интервью белградской газете «Политика» о том, что Скопье признало Косово ради албанской общины в Македонии.

«Мы признали независимость Косово, и это решение мы приняли в соответствии с нашими стратегическими ориентациями и, разумеется, с учётом отношения граждан албанской общины, которая является второй по численности в нашей стране», — сказал Пендаровски.

При этом он выразил мнение, что позиция Македонии по отношению к Косово «не отягощает» отношения Скопье и Белграда, и пообещал сделать всё, чтобы взаимодействие двух стран «развивалось в позитивном направлении».

Комментируя данное заявление, Ивица Дачич в эфире TV Pink отметил, что Македония, как и все страны региона, признавшие Косово, «сделали это для того, чтобы приблизиться к Западу».

«Нет никаких аргументов в пользу того, что они признали Косово из-за албанцев, потому что как тогда быть с признанием Косово в Черногории, где сербы являются вторым по численности национальным сообществом. В чём тут принцип?» — сказал Дачич.

По его мнению, действия властей Македонии указывают на то, что «их стратегическая ориентация не принимает во внимание проблем, с которыми сталкивается Сербия».

Дачич подчеркнул, что Македония поступила несправедливо по отношению к Сербии, поскольку Белград в своё время признал независимую Республику Македония, хоть это и противоречило его стратегическим приоритетам, к каковым относится дружба с Грецией. Македония в ответ признала Косово, но Сербия не отказалась от своего признания, хотя из-за этого у неё имели место «различные этапы в отношениях с Грецией», отметил сербский министр.

«Оказалось, что мы ошиблись, потому что Македонию теперь именуют Северной Македонией. Если бы мы были правы, Республика Македония существовала бы и сейчас», — заключил Дачич.

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