Латвия готовится к празднованию Дня Победы

Рига, , 15:51 — REGNUM

В латвийском столице и в городе Саласпилсе сегодня, 8 мая, и завтра, 9 мая, пройдут памятные мероприятия в честь годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает новостной портал delfi.lv

На сегодня с участием президента Латвии Раймондом Вейонисом запланировано проведение богослужения в рижском Домском соборе в память о погибших в войне и возложение цветов на Рижском Братском кладбище.

Руководство самоуправлений, глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич и представители других министерств, организаций национальных меньшинств, школ, рота почетной стражи и оркестр Земессардзе примут участие в памятной церемонии в Саласпилсском мемориале. Также представители Саласпилсского горсовета возложат цветы к памятнику погибшим советским солдатам в Саласпилсе, на братских кладбищах и на месте захоронения немецких военнопленных.

Вечером 8 мая, в парке Победы общество9maijs.lv организует памятное мероприятия, в котором, по предварительным данным, примет участие около тысячи человек.

На четверг, 9 мая, запланированные праздничные мероприятия начнутся с торжественной церемонии возложения цветов к Памятнику Освободителям, которую возглавят отстраненный мэр Риги Нил Ушаков и вице-мэр Вадим Баранник. Сообщается, что в церемонии примут участие также латвийские политики, представители общественных организаций, а также послы и представители иностранных государств.

Вечером же около мемориала пройдет праздничный концерт, специальным гостем которого станет белорусский коллектив «Песняры». Об этом сообщил на своей странице в Facebook Нил Ушаков.