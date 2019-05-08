Почти 20 миллионов граждан Италии не пойдут на выборы Европарламента

Рим, , 15:42 — REGNUM 36% граждан Италии, имеющих право голоса, то есть около 18 миллионов человек, не намерены принимать участие в выборах Европарламента, передает в среду, 8 мая, Il Fatto Quotidiano со ссылкой на исследование Demopolis.

54% граждан, имеющих право голоса, то есть около 27 миллионов человек, уверены, что пойдут голосовать. Не приняли окончательного решения 10% граждан (около 5 миллионов человек).

Среди тех, кто намеревается пойти на выборы или допускает такую возможность, 58% уже определились с предпочтениями, 19% сказали социологам, что сделали выбор, но еще могут его изменить, 23% граждан пока не приняли никакого решения.

Социологические опросы показывают, что «Лига» Маттео Сальвини на выборах в Европарламент получит около 32−33% голосов в Италии, другая правящая партия «Движение 5 звезд» — 22%, бывшая правящая Демократическая партия — 21%, партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» — 10%, партия «Братья Италии» — 5−6%.

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