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Предоставление автономии регионам Италии может быть отложено

Политика

В одной из правящих партий считают, что количество коррупционных скандалов в регионах не позволяет всерьез говорить об автономии

Рим, 8 мая 2019, 15:34 — REGNUM  Представители одной из двух партий итальянской правящей коалиции — «Движение 5 звезд» считают необходимым на время отложить вопрос о предоставлении автономии регионам, передает Affari Italiani в среду, 8 мая.

В «Движении» связывают такое решение с участившимися коррупционными скандалами с участием местных чиновников: только в последние дни в различных нарушениях были обвинены губернаторы двух регионов и более сорока других чиновников.

Предоставление автономии регионам входило в предвыборную программу второй партии коалиции — «Лиги» и вошло в коалиционную программу правительства, то есть должно быть исполнено до истечения срока полномочий (весны 2023 года). В «Лиге» считают, что никаких оснований для откладывания решения нет.

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Политическая жизнь Италии
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