Среда, 8 Мая 2019 года
16:18:47 МСК

Путин: Победа в Великой Отечественной войне — бесценное достояние

Политика

… народов, принимавших участие в освобождении от фашизма

Москва, 8 мая 2019, 15:06 — REGNUM  Сегодня, 8 мая, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ветеранам Великой Отечественной войны и народу Грузии, сообщается на сайте Кремля.

«Победа в Великой Отечественной войне является общим бесценным достоянием всех народов, которые вместе сражались против жестокого врага и ценой огромных жертв спасли свою землю и весь мир от фашизма.

Сегодня наш священный долг — чтить память павших героев, бережно хранить правду о событиях военных лет, окружать заботой и вниманием ветеранов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин пожелал ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла, живущим в Грузии, доброго здоровья, благополучия и долголетия, а дружественному народу Грузии — мира и процветания.

Подробнее: Путин поздравил с Днём Победы лидеров и граждан 13 стран

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам 13 стран.

Читайте также: Путин поздравил ветеранов войны и народ Украины с Днём Победы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить