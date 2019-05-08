Путин: Победа в Великой Отечественной войне — бесценное достояние

Москва, , 15:06 — REGNUM Сегодня, 8 мая, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ветеранам Великой Отечественной войны и народу Грузии, сообщается на сайте Кремля.

«Победа в Великой Отечественной войне является общим бесценным достоянием всех народов, которые вместе сражались против жестокого врага и ценой огромных жертв спасли свою землю и весь мир от фашизма.

Сегодня наш священный долг — чтить память павших героев, бережно хранить правду о событиях военных лет, окружать заботой и вниманием ветеранов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин пожелал ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла, живущим в Грузии, доброго здоровья, благополучия и долголетия, а дружественному народу Грузии — мира и процветания.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам 13 стран.

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