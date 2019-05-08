Москва, , 15:05 — REGNUM

Минобороны выявило несколько случаев формального учёта в рядах «Юнармии», а также принудительного включения детей офицеров в ряды юнармейцев. Об этом сегодня, 8 мая, на коллегии оборонного ведомства сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Шойгу отметил, что подобные вещи недопустимы. Министр уверен, что «стать патриотом по разнарядке» нельзя.

«Нами выявлен случай, когда один из начальников дал поручение в обязательном порядке записать детей офицеров в юнармейцы, тем самым делая из добровольного движения принудительное», — приводит РИА Новости слова главы ведомства.

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Также Шойгу рассказал и о случаях «подмены реальной работы изображением кипучей деятельности, показухой и увлечением статистикой», когда вместо занятий детям просто вручали значки.

Для предотвращения подобных случаев он поручил главному военно-политическому управлению и региональным штабам «Юнармии» незамедлительно реагировать «на малейшие проявления формализма» в работе молодёжного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников» президент Российской Федерации Владимир Путин подписал в октябре 2015 года. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было организовано с целью сохранения и приумножения патриотических традиций, совершенствования личности детей и подростков, повышения в обществе авторитета и престижа военной службы. В настоящее время «Юнармия» насчитывает более 260 тыс. школьников.