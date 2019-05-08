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Экс-президент Албании: президент Косово работает на Белград

Политика

Бериша заявил, что Тачи – заложник досье, составленного на него Белградом, а потому не должен участвовать в переговорах, не отправившись предварительно на суд в Гаагу

Приштина, 8 мая 2019, 15:12 — REGNUM  6 мая экс-президент Албании Сали Бериша заявил, что президент Косово Хашим Тачи работает на Белград. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бериша заявил, что Тачи — заложник досье, составленного на него Белградом, а потому не должен участвовать в переговорах, не отправившись предварительно на суд в Гаагу и не получив оправдательный приговор.

При этом Бериша подчеркнул, что, насколько ему известно, Тачи не причастен к совершению никаких военных преступлений.

7 мая заместитель премьер-министра Косово Энвер Ходжай заявил, что несмотря на уважение к опыту участия Сали Бериши в политической жизни в прошлом, он осуждает нынешние попытки политика вмешиваться в обсуждение текущей политики Косово и Албании, на манер тоталитарного диктатора единолично определяя, кто предатель, а кто герой.

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Зарубежная хроника
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