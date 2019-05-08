Израиль предупредил Иран, Киев делает ставку на ядерные мины: Радио REGNUM

Москва, 8 мая 2019, 17:00 — REGNUM
- В Вене осквернён памятник советским солдатам;
- Киеву предложили защититься от России ядерными минами;
- Израиль не позволит Тегерану иметь ядерное оружие;
- Высказыванием югорской чиновницы заинтересовались следователи;
- В больницах Ярославля нет сыворотки от змеиного яда.
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