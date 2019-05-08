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Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана ударную группу

Политика

Это стало уже манерой поведения Вашингтона

Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана ударную группу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 8 мая 2019, 14:51 — REGNUM  Намерения Соединенных Штатов отправить в район Персидского залива ударную группу во главе с авианосцев стало манерой поведения Вашингтона, заявил 8 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Вы знаете, это стало уже манерой поведения наших американских коллег, к сожалению, будь то на Ближнем Востоке, будь то в Персидском заливе, будто то в отношении Венесуэлы», — заявил Лавров, назвав эту ситуацию прискорбной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты отправили к берегам Ирана авианосец и группу бомбардировщиков, чтобы продемонстрировать Исламской Республике готовность применить силу.

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