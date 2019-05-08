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Македонская оппозиция заявила о злоупотреблениях на выборах президента

Политика

Представители ВМРО заявляют, что при проведении выборов 5 мая имели место фальсификация голосов, давление на избирателей, угрозы и нарушение тайны голосования

Скопье, 8 мая 2019, 14:54 — REGNUM  7 мая македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство заявила о намерении подать в Государственную избирательную комиссию 15 заявлений о злоупотреблениях в ходе второго втором раунда президентских выборов.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», представители ВМРО заявляют, что при проведении выборов 5 мая имели место фальсификация голосов, давление на избирателей, угрозы и нарушение тайны голосования.

Избирательная комиссия обязана рассмотреть заявки и принять решения по ним в течение 48 часов, после чего заявления могут быть поданы в Административный суд в течение 24 часов после вынесения постановления.

Напомним, ожидается, что инаугурация нового президента Северной Македонии Стево Пендаровски состоится 12 мая.

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Зарубежная хроника
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