Глава МИД Сербии: Сербия не признает независимость Косово

Белград, , 16:37 — REGNUM 7 мая министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что не ожидает принятия важных решений по проблеме Косово на Парижском саммите, который пройдет 1 июня. Саммит организовывают канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава МИД Сербии выразил уверенность в том, что давление на Сербию по вопросу о признании Косово будет продолжаться, однако предупредил, что Белград привык к давлению и потому не изменит своей позиции.

На вопрос о том, насколько отсутствие единой позиции по вопросу Косово осложняет президенту Сербии Александру Вучичу задачу по нахождению компромиссного решения, Дачич ответил, что разногласия в Сербии стимулируются международным сообществом, поскольку неустойчивость, разделение и политический конфликт создают благоприятную почву для продвижения иностранного влияния.

Глава МИД Сербии подчеркнул готовность сербской стороны к диалогу:

«Мы готовы продолжать диалог, поскольку считаем, что это единственное разумное и рациональное решение».