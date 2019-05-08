Премьер Японии Абэ больше не ставит условий для переговоров с Ким Чен Ыном

Токио, , 14:48 — REGNUM Премьер-министр Синдзо Абэ решил не ставить каких-либо предварительных условий для переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, поскольку в Японии опасаются, что она будет маргинализована из-за активного дипломатического взаимодействия КНДР с другими странами.

Абэ надеялся провести переговоры с Ким при условии, что будет прогресс в вопросе о похищениях японских граждан корейскими спецслужбами. В это время КНДР уже связалась с США, Южной Кореей и другими странами. Абэ стал единственным лидером, который не смог связаться с руководством КНДР, среди всех участников шестисторонних переговоров по ее ядерной программе — Северной и Южной Корей, Китая, США, России, Японии, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Абэ предложил Киму откровенно поговорить о всех проблемах в двусторонних отношениях. Японский лидер стремится построить доверительные отношения с КНДР, чтобы решить проблему похищений японских граждан на основе совместной декларации, опубликованной в 2002 году, в которой две страны договорились работать в направлении нормализации отношений. Синдзо Абэ также заявил, что после нормализации отношений будет разработана декларация о расширении экономического сотрудничества между Японией и КНДР.